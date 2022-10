Brive-la-Gaillarde : un homme placé en garde à vue après la disparition de Justine, 20 ans

Un homme a été placé en garde à vue à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) après la disparition ce week-end de Justine Vayrac, une étudiante de 20 ans, mère d'un petit garçon. Elle n'a plus donné de signe de vie depuis la soirée en boîte de nuit. L'homme interpellé mardi 25 octobre est le dernier à l'avoir vue.

Vers 4h du matin dimanche 23 octobre, après quelques verres, la jeune femme ne se sent pas bien et veut sortir de la discothèque pour prendre l'air. Une connaissance, le jeune homme interpellé, se propose de l'accompagner. Elle le connaît bien pour avoir fait quelques soirées avec lui.

Mais on ne le reverra plus. Sa voiture, ouverte, n'a pas bougé du parking de la boîte de nuit. Le jeune homme, lui, a expliqué que Justine allait mieux. Il serait alors rentré chez lui.



La dernière trace de vie de Justine est un SMS envoyé à un ami. Justine y indique qu'elle va mieux et qu'elle est avec un certain Noé.

On ne sait pas s'il s'agit du jeune homme interpellé. Mais ce dernier aurait tenté de fuir et des traces compromettantes et le téléphone de l'étudiante auraient été retrouvés à son domicile et dans sa voiture. La procureure de Brive devrait livrer de plus amples informations ce mercredi soir.

