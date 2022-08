Pyrénées : le corps d'une randonneuse retrouvé après 8 mois de recherche

Après 8 mois d'inquiétude, l'attente touche à sa fin pour la famille d'Anne-Cécile Hondeville. Disparue le 27 octobre 2021 dans le massif du Balaïtous, en Hautes-Pyrénées, le corps de cette randonneuse âgée de 50 ans, a été retrouvé ce lundi.

Expérimentée, elle s'était lancée seule à l'assaut du sommet du Balaïtous. Elle devait rentrer le mercredi 27 octobre. Sa compagne et ses deux enfants avaient tenté de la joindre, sans succès. La famille avait fini par appeler les secours. Le début de huit longs mois de recherche.

Bien que la quinquagénaire possédait un téléphone, celui-ci a été éteint avant d'entamer l'ascension. Sa compagne a lancé un appel à l'aide, et l'information s'est diffusée rapidement. Un grand dispositif de secours s'est mis en place en France comme en Espagne. Les CRS des montagnes, ainsi que les membres du Peloton de gendarmerie de haute montagne, ont ratissé le secteur du Balaïtous. Les gendarmes ont retrouvé sa nourriture, et son sac de couchage, dans un refuge. Mais la neige les a contraint à stopper les recherches quelques jours plus tard.

Profitant de la fonte des neiges, Valérie Hondeville a lancé à nouveau un appel à l'aide. Un randonneur y a répondu : il avait trouvé une des chaussures d'Anne-Cécile et a fourni les coordonnées GPS aux enquêteurs. Le corps d'Anne-Cécile a rapidement été retrouvé. La fin d'une terrible attente pour toute la famille. Sa compagne a annoncé la nouvelle, sur les réseaux sociaux.

Anne-Cécile HONDEVILLE Portée disparue depuis le dimanche 24 octobre 2021 a été retrouvée le 15 août 2022 Elle a... Publiée par Valerie Hondeville sur Mardi 16 août 2022

"Elle a vraisemblablement fait une mauvaise chute sur la ligne de crête menant au Balaïtous" annonce Valérie. La Guardia Civil et le GPHM ont poussé les recherches sur la zone indiquée par le randonneur. La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'enquête. "Vous avez tous été les auteurs de la fin de notre attente. Nous allons pouvoir enfin mettre un terme à nos interrogations, nos angoisses et lui dire adieu" En juin dernier, Valérie Hondeville avait posté un message, incitant à continuer les recherches. "La famille a besoin de tourner la page, de faire son deuil", avait-elle confié à Ouest-France.



