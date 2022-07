Rouen : la police lance un avis de recherche après la disparition d'un enfant de 6 ans

La Police nationale a lancé un avis de recherche après la disparition jugée inquiétante d'un enfant âgé de 6 ans à Rouen, en Seine-Maritime. Le jeune garçon a disparu depuis le lundi 25 juillet dans l'après-midi sur l'avenue de la Grand'Mare, au nord-est de la ville.

Selon l'avis de recherche diffusé sur les réseaux sociaux, au moment de sa disparition, le jeune Kelyson Richelier était habillé d'une chemisette blanche, d'un short bleu foncé et de sandales rouges et noires. Il mesure 1m20, a une corpulence normale, les yeux marron, les cheveux noirs et courts et aurait une légère marque sur le front.

Pour l'instant, aucun élément n'a été diffusé quant à la nature de la disparition par les forces de l'ordre. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à contacter les enquêteurs au 02 32 81 25 00.

