Bourgogne : une nonagénaire tuée dans un Ehpad, son fils recherché

Peu avant 20h ce mercredi 25 août, une pensionnaire en soins palliatifs dans un Ehpad situé à Lormes dans la Nièvre, a été retrouvée grièvement blessée par un objet tranchant, a indiqué Arnaud Bernard, directeur délégué des Centres hospitaliers du Morvan.

La patiente, qui est décédée jeudi vers 2h du matin, a été découverte "dix minutes environ après le départ de son fils" qui lui rendait visite, a-t-il ajouté. Ce dernier est donc activement recherché par la gendarmerie de la Nièvre, a confirmé auprès de l'AFP le procureur de Nevers, Alexa Carpentier.

Âgé d'une soixantaine d'années, il n'a pas d'antécédents judiciaires. Sa mère avait plus de 90 ans, a ajouté Alexa Carpentier sans plus de précisions. Selon les informations de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, elle serait précisément âgée de 93 ans et atteinte de la maladie d'Alzheimer.