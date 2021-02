Bordeaux : 3 Chinois condamnés à de la prison ferme pour trafic de civelles

et AFP

publié le 05/02/2021 à 23:59

Les civelles (jeunes anguilles), sont une espèce protégée et menacée d'extinction, mais très prisées en Asie. À tel point que trois Chinois ont été condamnés à de la prison ferme ce vendredi à Bordeaux dans le cadre d'un trafic, a appris l'AFP auprès de l'avocat de la partie civile. Absents à l'audience, deux prévenus ont été condamnés à cinq ans de prison dont trois avec sursis et un troisième à un an ferme.

Un mandat d'arrêt a par ailleurs été lancé contre les deux principaux protagonistes, selon la même source. Le troisième est considéré comme un "chauffeur". "Ce sont des peines importantes, nous espérons que ce jugement va faire du bruit en Chine", a indiqué Me François Ruffié, qui défendaient les intérêts de France Nature Environnement (FNE). "C'est un gros réseau, très organisé. On a trouvé des traces de leur passage à Nantes, en Espagne et au Portugal", dit-il.

Braconnées sur la côte atlantique française, les civelles sont souvent acheminées en Espagne ou au Portugal pour être expédiées en Asie. L'anguille se reproduit en mer des Sargasses, en Atlantique Nord. Portées par les courants, les larves voyagent ensuite sur plusieurs milliers de kilomètres jusqu'aux côtes européennes, parfois pendant plusieurs années.

Impossible à reproduire en captivité

Les alevins remontent ensuite les rivières, où ils grandissent et se nourrissent dans la vase. Adultes après une vingtaine d'années, les poissons retournent vers les Caraïbes pour s'y reproduire et mourir. Il est impossible de les faire se reproduire en captivité et les anguilles doivent d'abord être pêchées à l'état larvaire pour être élevées.

Alors que l'exportation d'alevins d'anguilles est interdite hors de l'Union européenne, le trafic vers les marchés asiatiques est estimé à plusieurs milliards d'euros, selon l'association Sustainable Eel Group.