Plus de cinq tonnes de civelles, anguilles menacées, saisies en Europe

publié le 07/11/2019 à 04:30

Les civelles attirent beaucoup de convoitises. Autrefois en abondance dans les rivières européennes, ces alevins d'anguilles, aujourd'hui menacés d'extinction, sont encore pêchés et transféré illégalement vers les pays asiatiques. Les polices européennes, dans une action conjointe, en ont saisi plus de 5 tonnes.

Cette opération, qui s'est déroulée entre octobre 2018 et avril 2019 dans 10 pays a conduit à plus de 400 actions et a permis la saisie de 5.789 kg de civelles, des alevins d'anguille, d'une valeur estimée à 2.000 euros par kilo. Les petits poissons étaient placés dans des sacs en plastique et des valises, camouflés par d'autres marchandises, avant d'être envoyés en Asie par avion, a indiqué Europol, l'agence européenne de coopération entre les polices criminelles. Cette activité illégale leur aurait permis d'engranger plus de 6 millions d'euros par an.

514 trafiquants présumées ont été arrêtés, tandis que les civelles ont été réintroduites dans leur milieu naturel. La civelle continue d'être pêchée par centaines de tonnes, principalement en France, même si la pêche est est strictement réglementée, avec un système de licences et quotas.