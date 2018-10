publié le 09/10/2018 à 09:16

Il avait imaginé un piège redoutable pour ses victimes. Un étudiant en IUT en Seine-Saint-Denis, âgé de 27 ans, avait créé des profils de jeunes mannequins, prétendument en lien avec des agences professionnelles, sur Facebook.



Le prédateur entrait alors en contact avec des adolescentes, en leur suggérant de postuler pour divers castings. Mises en confiance, les jeunes filles commençaient par envoyer des photos classiques puis de plus en plus déshabillées. C'est à ce moment-là que le piège se refermait et que le chantage se mettait en place. L'étudiant menaçait alors de diffuser les premiers clichés sur Internet si de nouvelles photos et vidéos, avec cette fois-ci des poses sexuelles, n'étaient pas de nouveau envoyées.

C'est grâce à la plainte d'une jeune Québécoise que les policiers ont finalement repéré le maître-chanteur. L'homme utilisait des communications cryptées mais pas suffisamment pour masquer ses traces. Et le mois dernier, la brigade des mineurs parisiennes a pu localiser et interpeller le suspect dans un petit studio de la banlieue parisienne, à Bobigny.

Dans son ordinateur, les enquêteurs ont retrouvé les images intimes de 70 victimes, des adolescents âgées de 11 à 17 ans. Si les jeunes filles sont principalement québécoises, où le suspect avait concentré sa chasse depuis avril 2017, ce dernier s'était également tourné vers le nord de la France. Il a été mis en examen pour corruption de mineurs et incarcéré à Paris.