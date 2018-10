publié le 08/10/2018 à 05:25

À la Mézière, près de Rennes, les organisateurs et les coureurs à pied des Foulées macériennes, se souviendront longtemps de cette 39e édition. Une vingtaine de participants ont été attaqués par des frelons en pleine course dimanche 8 octobre.



Les insectes, sortis d'un nid tombé au sol sur un sentier traversé par la course, se sont rués vers les coureurs à pied. "C'est un véritable nuage de frelons qui s'est mis à attaquer les coureurs à pied et a commencé à les piquer", a expliqué un organisateur dans les colonnes du quotidien régional Ouest France.

La course, qui regroupait près de 500 participants, a dû être déroutée. Les 20 coureurs piqués ont été pris en charge par les pompiers. Ils ont tous pu regagner leur domicile quelques heures après la fin de la course. Les pompiers ont ensuite détruit le nid d'insectes tombé au sol ainsi qu'un autre situé à proximité. Il s'agissait de frelons européens et asiatiques.