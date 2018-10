et AFP

publié le 08/10/2018 à 12:23

Un deuxième suspect dans l'agression d'un couple homosexuel à Paris a été interpellé et placé en garde à vue dimanche 7 octobre. Le premier agresseur présumé avait été interpellé peu de temps après les faits, qui se sont déroulés dans le XIXème arrondissement.



Samedi 6 octobre dans la soirée, vers 22 heures dans le quartier de la rue du Maroc, deux hommes qui se donnaient un baiser se sont fait insulter par un passant. Celui-ci, accompagné d'un deuxième homme, a ensuite agressé physiquement les deux victimes, les rouant de coups. Les deux agresseurs ont pris la fuite à l'aide de vélo en libre service. L'un d'eux avait été interpellé et placé en garde à vue une heure plus tard, alors qu'il se trouvait toujours dans le quartier.



Les victimes, nées en 1955 et 1956, se plaignent de douleurs. Une enquête a été ouverte.