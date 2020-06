publié le 12/06/2020 à 19:05

"J'ai bien pris conscience de l'erreur que j'ai faite". Sur son compte Instagram, au bord des larmes, le jeune homme de 22 ans présente ses excuses, regrette son acte et demande à ce que s'arrêtent le harcèlement et les menaces de mort qu'il subit au même titre que les membres de sa famille.

Sur ce même compte Instagram, le jeune homme dont la famille possède le Bar Jean, une institution bien connue à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), a publié une vidéo qui a rapidement suscité un véritable scandale. Il apparaît dans une voiture garée sur un parking, se moquant d'un sans-abri poussant un chariot. "Hé beau gosse, sympa ton 4X4 !", hurle-t-il, hilare.

Si, comme l'explique France Bleu, la vidéo a rapidement été supprimée par son auteur, l'indignation fut immédiate. Sur Twitter, mais aussi sur la page Facebook du Bar Jean ou sur TripAdvisor, la colère des internautes ne tarit pas. La plateforme a même dû bloquer temporairement la page du restaurant en raison de trop nombreux commentaires sans rapport avec le Bar Jean.

Cette vidéo du patron du Bar Jean à Biarritz n’appelle pas de commentaire. La médiocrité et la méchanceté, seules qualités que semble avoir ce Monsieur. pic.twitter.com/kNd3aWJ6EM — Joé MENDES (@jomendes64) June 11, 2020

Une cagnotte Leetchi a été créée pour venir en aide au sans-abri victime des moqueries du jeune homme, si l'on parvient à le retrouver. La somme sera reversée à une association dans le cas contraire.

"Inutile de revenir sur la personne qui a fait ça, demande le texte de la cagnotte, le but n'est pas de l'écraser mais de rendre en quelque sorte justice à cet homme. Au vu de l'ampleur de la vidéo je pense qu'il a bien compris et que certaines menaces ont été plus absurdes et graves que cette publication."

Une vidéo "sortie de son contexte"

En présentant ses excuses sur Instagram, l'auteur de la vidéo explique que celle-ci "est sortie de son contexte". Il explique que, s'amusant avec des amis sur un parking avec des chariots, il a fait "une très mauvaise blague, immature et irrespectueuse". "Je n'aurais jamais dû faire ça", insiste-t-il.

Mais cela ne s'arrête pas là. Car depuis qu'il a posté sa vidéo douteuse, le jeune homme prénommé César est victime de harcèlement et même de menaces de mort, qui pèsent également sur son entourage et leur restaurant.