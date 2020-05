Instagram discrimine-t-il les personnes corpulentes lorsqu'il y a nudité ?

publié le 25/05/2020 à 20:32

Instagram est le réseau social principal où de nombreux internautes partagent des clichés d'eux-mêmes, certains osant littéralement se mettre à nu. C'est le cas, par exemple, de la star de télé-réalité et femme d'affaires Kim Kardashian, qui publie des photos artistiques complètement nue. Or, des photos dénudées de femmes corpulentes seraient supprimées par le réseau social, selon Buzzfeed.

Dans les "règles de la communauté" d'Instagram, son règlement intérieur en quelque sorte, la nudité n'est pas autorisée sur Instagram : "Cela inclut les photos, les vidéos et les autres contenus numériques présentant des rapports sexuels, des organes génitaux ou des plans rapprochés de fesses entièrement exposées. Cela inclut également certaines photos de mamelons féminins."

Or, cela n'empêche pas la publication de clichés dénudés, quand les mamelons et le sexe ne sont pas visibles. Mais il n'en est pas ainsi pour les personnes corpulentes. Cela pourrait venir des algorithmes de modération, explique BFMTV. En effet, ces outils "apprennent" à reconnaître des clichés publiables et des clichés à censurer grâce à l'intervention humaine qui lui donnent des exemples. Or, ces exemples ne contiendraient que peu de personnes de forte corpulence, ce qui crée des biais de modération.

Cela s'est déjà observé avec les personnes de couleur. Les développeurs ayant tendance à privilégier les exemples à la peau blanche lors de la création des algorithmes de reconnaissance faciale, il est arrivé que des personnes à la peau noire ne soient pas reconnues par de tels logiciels.