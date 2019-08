publié le 19/08/2019 à 11:29

Il n'avait visiblement pas conscience de qui était celui qu'il voulait voler, et cela lui a coûté cher. Dimanche 11 août, le triple champion du monde de boxe thaï Youssef Boughanem a fracturé le crâne d'un homme qui tentait de lui voler son portable, rapporte le journal belge La Dernière heure.

Youssef Boughanem est alors à Bruxelles. Il mange des frites en attendant un ami. Un pickpocket aurait alors essayé une première fois de lui voler son téléphone. Le boxeur dit lui avoir mis "deux claques" pour le repousser.

Mais le voleur aurait insisté. Youssef Boughanem dit avoir "pensé qu'il allait sortir une lame". Il frappe alors l'homme, plus violemment visiblement, puisque ce dernier doit être conduit à l'hôpital et être soigné pour une fracture du crâne. Le boxeur, lui, a été inculpé pour coups et blessures. Mais son avocat plaidera la provocation, selon Sudinfo.