publié le 18/08/2019 à 23:07

"Les pompiers font face à de plus en plus de violences qu'elles soient verbales ou physiques", indiquait sur RTL ce dimanche 18 août André Goretti, président de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers. Cette nouvelle agression d'un pompier en intervention vient confirmer ses dires.

Les faits ont eu lieu ce dimanche matin, aux alentours de 6h30. Les sapeurs-pompiers de Calvi sont appelés pour porter secours à un homme de 23 ans souffrant d'une plaie profonde au bras, indiquent nos confrères de France 3. Les pompiers lui viennent alors en aide et le transportent jusqu'au centre hospitalier de Calvi-Balagne.

C'est là que la situation s'envenime. L'homme blessé, qui aurait un emploi saisonnier dans la ville corse, selon Corse Net Infos, devient agressif et s'en prend aux pompiers qui ont assuré son transfert. "Ces derniers l' immobilisent au sol, et le relâchent finalement sur demande d’un personnel soignant de l’antenne médicale de Calvi", explique France 3.

Le blessé, toujours très agité s'en prend alors une nouvelle fois aux pompiers, et le chef d’équipage du centre de secours reçoit un coup à la tête. Sa blessure nécessitera 5 à 6 points de suture et une ITT de 8 jours selon nos confrères.

Une enquête ouverte

Le parquet a été saisi de l'affaire et une enquête a été ouverte. Le Service d'Incendie et de Secours de la Haute-Corse a annoncé son intention de porter plainte, et a apporté son soutien au pompier blessé dans un communiqué.

[CUMUNICATU]

Pompier agressé dans l'exercice de sa mission.

L'ensemble des membres du Conseil d'Administration et du personnel du @sdis2b se joignent au #PCASIS @GuyArmanet et au #DDA @JjPeraldi pour condamner un acte indamissible et apporter son soutien à leur collègue SPV. pic.twitter.com/oCUewE3i9W — SIS Cismonte (2B) (@sdis2b) August 18, 2019