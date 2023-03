Belgique : qui était Charlène Grosdent, victime d'un féminicide maquillé en accident ?

Un rayon de soleil, c’est ainsi que ses proches la décrivent. Charlène était une jeune femme lumineuse, drôle et pleine de joie de vivre. Une jolie môme, blonde et souriante, qui se liait facilement avec les autres.

Dans la sandwicherie où elle travaillait à mi-temps, c’était une employée modèle et tout le monde appréciait son entrain et sa gentillesse. À la maison, c’est une épouse et une maman comblée. Dans cette petite ville belge de Welkenraedt où tout le monde se connaît plus ou moins, les Rompen forment en apparence une famille heureuse et parfaite. Les apparences sont parfois trompeuses.

Adrien est un bon époux et un bon père mais il est absorbé par son travail. Un travail qui lui impose des horaires décalés, irréguliers… Il est souvent absent, et Charlène se retrouve seule avec les enfants. Matériellement, tout va bien, mais sur le plan affectif et intime, la relation s'abîme. "Elle n’avait pas confiance en elle, c’est ce qu’Adrien dira au procès. Elle avait subi une opération de chirurgie esthétique et je l'avais accompagnée dans la démarche. Mais malgré cela, les moments câlins étaient rares et ça me pesait."



Quand il lui apprend qu’il a une maîtresse, Charlène ne le supporte pas. C’est le rêve de toute une vie qui se brise, cette famille merveilleuse qu’elle avait construite avec patience et avec passion. Alors la gentille épouse se mue en furie : elle hurle, elle le frappe. Adrien est déstabilisé, il s’attendait à un torrent de larmes, pas à une pluie de coups. Il l'étrangle "pour la faire taire", dit-il. Cette fureur de femme bafouée et trahie sera sa dernière révolte.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.

Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

