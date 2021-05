publié le 21/05/2021 à 05:21

Un militaire d'extrême droite, probablement en possession d'armes à feu, reste toujours introuvable ce vendredi 21 mai en Belgique. Un cas de radicalisation au sein de l'armée qui suscite des interrogations sur un défaut de surveillance.

Jurgen Conings, 46 ans, soupçonné de vouloir s'en prendre à l'État belge et à un virologue connu, pourrait s'être retranché dans une réserve de 12.000 hectares de forêts et de landes, où il fait l'objet d'une vaste chasse à l'homme par des centaines de policiers et militaires depuis mercredi. Il est introuvable depuis la découverte mardi en fin d'après-midi de sa voiture en lisière de cette réserve, le parc national de la Haute-Campine, dans le nord néerlandophone, non loin de la frontière avec les Pays-Bas.

"Plus de 400 personnes sont en train de balayer ce territoire pour essayer de résoudre cette situation dangereuse", a affirmé le Premier ministre Alexander De Croo, jeudi après-midi devant les députés. Afin de renforcer les 250 policiers et 150 militaires belges sur place, les pays voisins, notamment les Pays-Bas et l'Allemagne, ont été sollicités pour fournir des policiers. Berlin "a approuvé une demande de soutien en personnes des autorités belges", et des policiers allemands "sont maintenant arrivés en Belgique", a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur fédéral, sans préciser de chiffre.

Probablement armé et dangereux

Jurgen Conings ne s'est plus manifesté après s'être rendu lundi sur la base militaire où il travaille, et où il est soupçonné d'avoir dérobé des armes. Mardi en fin d'après-midi son 4X4 a été retrouvé près du village de Niel-bij-As, en bordure d'une zone boisée, avec à l'intérieur quatre lance-roquettes antichar et des munitions.

Mais il est "probablement encore en possession d’un armement plus léger" et reste donc potentiellement dangereux, avait précisé le parquet fédéral mercredi.

Ce militaire aguerri, déjà parti en mission notamment au Kosovo, en Irak et en Afghanistan selon les médias flamands, semble déterminé à s'en prendre à des représentants de l'État belge et à des personnalités, d'après des écrits retrouvés par les enquêteurs. Parmi ses cibles potentielles figure le virologue flamand Marc Van Ranst, expert parmi les plus en vue dans la crise sanitaire.