"Pourquoi on n'a pas réagi plus tôt ?", se demandent les parents des bébés sans bras

publié le 22/10/2018 à 12:27

La ministre de la Santé veut "croiser les regards" entre les spécialistes de l'environnement et les médecins. Le gouvernement a donc demandé à l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) de se pencher sur le dossier. Une contre-expertise qui arrive après le rapport rendu par Santé Publique France qui n'avait trouvé aucune explication à ce mystère.



Dans le Morbihan, à Guidel, l'annonce d'Agnes Buzyn, a été accueillie avec satisfaction, mais aussi avec perplexité et méfiance. "Je pense que c'est un effet d'annonce parce qu'il faut éteindre l'incendie. On se demande pourquoi la ministre de la Santé n'a pas réagi plus tôt à cette question, qui est dans les médias depuis maintenant trois semaines", explique Samuel Bernard, papa d'Aliénor, 5 ans, née avec une malformation du bras.

Mélinda Mostini, la maman de Léo, 7 ans, né sans son avant-bras gauche, ne se voile pas la face. Elle se prépare à n'avoir jamais de réponse, mais admet être satisfaite de la diffusion de l'affaire. "Au moins il y a aura eu l'effort de fait : on se sera intéressé à nos enfants, et on aura au moins essayé". Mais les familles bretonnes regrettent surtout que cette enquête approfondie ne soit pas intervenue il y a quelques années, juste après les naissances car désormais, rien n'indique qu'une réponse fiable puisse être apportée.