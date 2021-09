Bas-Rhin : un enfant de trois ans oublié dans un bus scolaire

Un petit garçon de trois ans a vécu un véritable cauchemar. Les faits remontent au vendredi 24 septembre. L'enfant a été oublié dans le bus de l'école pendant deux heures, dans la commune de Wimmenau située dans le Bas-Rhin. Ni les accompagnateurs, ni le chauffeur se sont rendus compte qu'il manquait un élève lors de l'appel du matin.

C'était la toute première rentrée en maternelle du petit garçon. Il est resté à bord du bus au lieu de descendre. Ce n'est que bien plus tard que l'enfant a été retrouvé, au dépôt de la société de bus à plus de 20 kilomètres de son école, d'où la colère de sa maman : "Il dit qu'il était dans le bus tout seul, qu'il a pleuré. Comment c'est possible qu'un enfant puisse être oublié dans un bus ? Le matin quand ils doivent prendre le bus, il n'y a pas de comptage qui est fait".

La mère du petit garçon ne cache pas son inquiétude et se demande si elle va pouvoir refaire confiance aux transports scolaires, "à l'heure actuelle, on a la boule au ventre tous les matins, en se disant 'est-ce que nos enfants son bien en classe ?'".

Certains parents tournent le dos au transport scolaire

La colère s'est aussi emparée des maires des trois communes concernées par ce ramassage scolaire. Ils ont dû mal à comprendre comment une situation pareille a pu arriver avec trois adultes à bord du bus. Selon Yves Klein, maire de Lichtenberg, "ce ne sont pas des moutons qu'on promène, ce sont des enfants".

Depuis cet incident, certains parents de Wimmenau préfèrent tout simplement emmener leurs enfants en voiture à l'école, en attendant que le transport scolaire soit totalement fiable.