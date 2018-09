Salah Abdeslam cherchait-il une nouvelle cible pendant sa cavale ?

publié le 05/09/2018 à 07:22

Un ordinateur appartenant à Salah Abdeslam, seul survivant des commandos des attentats de Paris du le 13 novembre 2015, a été retrouvé dans sa planque de la rue du Dries à Forest (Bruxelles). Pour les forces de l'ordre belges, le terroriste souhaitait réitérer des attaques au nom de Daesh. L'information est révélée par RTL Belgique.



Les enquêteurs ont pu analyser les entrailles de l'ordinateur, notamment les recherches effectuées par le terroriste. Dans un fichier intitulé "Salah", se trouvaient différentes photos du 16 rue de la Loi, au centre-ville de Bruxelles, où se situe le cabinet du Premier ministre, ainsi que des extraits de presse répertoriant des bars à bière connus.

Réalisées peu après les attentats de novembre 2015, ces recherches peuvent laisser penser que Salah Abdeslam était en quête d'une nouvelle cible à attaquer.

Salah Abdeslam suivait sa traque

Un document en date du 28 janvier 2016 révèle que le terroriste s'est également renseigné sur des armes en tout genre ainsi que des accessoires militaires : tenues, fabrication d'un silencieux, anthrax, armes à feu et conséquences des brûlures causées par de l'acide...



Salah Abdeslam suivait également sa traque sur internet. Ont été mises en avant la consultation des sites d'actualité et notamment des articles l'évoquant, lui, ainsi que les attentats de Paris, le travail des brigades anti-terroriste et le retour éventuel en Syrie de Younes Abaaoud, le frère d'Abdelhamid Abaaoud, un autre participant aux attentats.



Enfin, l'ordinateur contenait 589 vidéos faisant référence à la propagande de l'État islamique : entraînement, manipulation des armes, exécutions, organisation du groupe... Mais aussi reportages français sur les attentats de Paris et prêches en langue arabe.