Attentat à Strabourg : les précédents cas de traques de terroristes

et AFP

publié le 14/12/2018 à 04:00

Avant Chérif Chekatt, auteur de l'attaque du marché de Noël à Strasbourg tué ce jeudi 13 décembre par les forces de l'ordre, plusieurs auteurs d'attentats ont réussi à prendre la fuite. Ils ont été arrêtés ou tués au terme d'une cavale plus ou moins longue.



Le 13 novembre 2015 à Paris, Salah Abdeslam est récupéré par des amis bruxellois venus le chercher en voiture. Le Français rejoint Bruxelles le lendemain des attentats ayant fait 130 morts au Bataclan, au Stade de France et sur des terrasses de cafés et restaurants. Sur la route, il est contrôlé à trois reprises mais les gendarmes le laissent partir car il n'est pas encore recherché. Le 18 mars 2016, le logisticien présumé des attentats, seul membre des commandos jihadistes encore en vie, est arrêté dans le quartier de Molenbeek où il a grandi.

Mohamed Abrini arrêté après 17 jours de traque

Le 22 mars 2016, trois kamikazes se font exploser à l'aéroport et dans le métro de la capitale belge faiant 32 morts. Le Belgo-Marocain Mohamed Abrini, déjà recherché pour son rôle dans la préparation des attentats de Paris, abandonne sa charge explosive à l'aéroport et s'enfuit. Il est arrêté le 8 avril à Bruxelles après 17 jours de cavale.



Après les attaques de Paris du 13 novembre 2015, le Belgo-Marocain Abdelhamid Abaaoud, l'un des coordinateurs présumés des attentats, prend la fuite avec un autre membre du commando des terrasses, Chakib Akrouh. Après avoir pris le métro, les deux hommes se dissimulent dans un buisson en bordure d'autoroute à Aubervilliers puis se réfugient dans un squat à Saint-Denis, où ils meurent le 18 novembre, dans un assaut des policiers du Raid. Sa cavale aura duré cinq jours.

Les frères Kouachi s'étaient retranchés dans une imprimerie

Le 19 décembre 2016 à Berlin, Un Tunisien, Anis Amri, fonce à bord d'un camion sur un marché de Noël de Berlin, faisant 12 morts. Dans la nuit du 21 au 22 décembre, il prend un car depuis les Pays-Bas jusqu'à Lyon, puis un train pour Chambéry avant de rejoindre Milan où il est abattu le 23 décembre lors d'un contrôle de police après une fuite de quatre jours.



Les Français Chérif et Saïd Kouachi avaient tué à la Kalachnikov onze personnes au siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, ainsi qu'un policier sur un boulevard voisin en s'enfuyant le 7 janvier 2015. Ils changent de véhicule à deux reprises, en braquant des automobilistes. Après une fusillade à un barrage de police, ils se retranchent dans une imprimerie de Seine-et-Marne où ils sont abattus lors d'un assaut du GIGN le 9 janvier, deux jours après leur tuerie.