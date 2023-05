Attaque au CHU de Reims : quel était le suivi du meurtrier ?

L'assaillant responsable du meurtre de Carène, l'infirmière du CHU de Reims poignardée lundi 22 mai, a été écroué. Après l'émotion ressentie ce mercredi lors d'une minute de silence observée dans tous les hôpitaux de France en mémoire de la soignante, plusieurs questions se posent. Quel était le suivi du meurtrier, qui avait déjà poignardé quatre personnes dans des conditions similaires en 2017 ?



L'homme de 59 ans avait été jugé irresponsable de ses actes, en raison de ses troubles psychiatriques, qui, selon nos informations, s'étaient aggravés ces dernières années. Plusieurs signalements ont en effet souligné la dangerosité du quinquagénaire. Sa mère avait dit craindre un nouveau passage à l'acte.

Une mandataire de justice avait également estimé qu'il ne prenait plus régulièrement son traitement, et ce au moins depuis le mois de décembre 2020. Cette dernière avait aussi fait part de plusieurs crises verbales, et relevé l'instabilité du mis en cause, qui souffre de troubles schizophréniques et paranoïaques sévères.

Son psychiatre conteste cette version

Des signalements contredits par le psychiatre du quinquagénaire, qui a estimé que la situation était stable et que son patient prenait bien son traitement de façon régulière.

Outre ces éléments, plusieurs questions restent en suspens : y-a-t-il eu rupture ou continuité de soins, et si le patient a interrompu son traitement, cela a-t-il pu participer à son passage à l'acte ?

C'est notamment ce que devra déterminer l'information judiciaire ouverte pour les chefs d'assassinat et tentative d'assassinat.

