DOCUMENT RTL - CHU de Reims : "Il me fixait sans arrêt", raconte une aide-soignante qui a connu le meurtrier

DOCUMENT RTL - CHU de Reims : "Il me fixait sans arrêt", raconte une aide-soignante à propos de l'agresseur

Une minute de silence va être respectée ce mercredi 24 mai dans tous les hôpitaux de France, en hommage à Carène, l'infirmière du CHU de Reims mortellement poignardée lundi 22 mai. L'assaillant se trouve aujourd'hui en garde à vue et souffre de graves troubles psychiatriques.

En 2017, l'homme de 59 ans avait déjà attaqué au couteau les personnels du centre dans lequel il vivait. Pour ces faits, il a été jugé irresponsable pénalement à cause de son état.

"Il ne parlait pas, il était très renfermé, très effacé. C'était bizarre, il se mettait sur une chaise et me fixait sans arrêt", se souvient une aide-soignante qui a eu affaire à lui à cette époque. Et d'ajouter que l'attitude du patient, dont elle se "méfiait", lui a "toujours fait un peu peur".

"Je ne serais pas restée dans un couloir seule en face de lui, j'aurais tout fait pour l'éviter", confie encore l'aide-soignante au micro de RTL.

