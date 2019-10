Attaque à la préfécture de Paris : l'évaluation des personnels en question ?

publié le 05/10/2019 à 14:25

Après 48 heures d'enquête, le profil du tueur de la préfecture de police de Paris n'est plus du tout le même. L'enquête se concentre désormais sur le fait de savoir comment il est passé sous les radars de cette institution ultra-sensible.

Des enquêtes internes pourraient être déclenchées dans les prochains jours. L'inspection générale de l'administration va sans doute être saisie pour faire l'état des lieux de la sécurité au sein de la préfecture de police de Paris et plus précisément à la direction du renseignement. Le but est de savoir s'il y a eu des faiblesses lors d'éventuels contrôles.

L'assaillant Mickaël H. était entré avec un couteau en céramique, non détectable des portiques, mais il était accrédité. Dans ces cas-là, les contrôles sont quasi-inexistants. Une autre enquête interne, qui concerne aussi le dossier judiciaire, est de savoir si cet informaticien converti à l'islam présentait des signes de radicalisation.

Toute une série de témoignages va être passée au crible. Il y a notamment en cours de vérification le fait qu'il aurait refusé de saluer des femmes ou encore qu'il se serait réjoui de l'attentat contre Charlie Hebdo. S'il est avéré que ces signaux n'ont jamais été détectés, cela poserait de nombreuses questions sur l'évaluation des personnels travaillant dans les services policiers les plus sensibles.