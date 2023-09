Arnaque : elle perd 1.578 euros en croyant aider une amie, atteinte d'un "faux" cancer

Dans cet épisode, Jean-Baptiste Nicolle raconte l'histoire incroyable de Lucrèce, habitante de la commune Rabat-les-Trois-Seigneurs, dans le département de l'Ariège. Le 12 août 2023, cette retraitée âgée de 76 ans croit recevoir un e-mail de l'une de ses meilleures amies appelée Jeannine.

Le ton du courrier se veut des plus alarmistes. Il indique que son amie est atteinte d'un cancer et qu'elle séjourne dans une clinique spécialisée. "L'e-mail racontait qu'il s'agissait d'un cancer colorectal", raconte la septuagénaire. Sous le choc et sans se douter d'une quelconque supercherie, Lucrèce a répondu tout de suite au mail. En bonne amie, elle lui a proposé son aide. C'est alors que la fausse Jeanine lui a demandé de lui envoyer des tickets transcash dans le but de financer ses soins. Lucrèce n'a pas cherché à comprendre : "Le choc était si grand que cela m'a enlevé toute réflexion. J'ai fait immédiatement les démarches qu'on m'avait demandées", explique-t-elle.

Lucrèce a filé à la préfecture du département et elle s'est procuré six tickets transcash, ce qui est l'équivalent de 1.578 euros : "Ce n'est qu'après que j'ai senti que quelque chose clochait. On m'a réclamé à nouveau six autres tickets transcasch", raconte-t-elle. Cette fois, Lucrèce fait la démarche d'appeler une connaissance commune. Elle découvre ainsi le pot aux roses. Cette personne lui apprend qu'elle a rendez-vous l'après-midi même avec Jeanine (la vraie) afin de s'entraîner en vue d'un stage de chant ! Jeanine est en fait, heureusement, très bien portante. Lucrèce dépose alors plainte dans la foulée, mais la gendarmerie lui dit qu'elle ne peut rien faire pour retrouver son argent. Les usurpateurs sont suspectés d'avoir agi depuis l'étranger.



















































































































































