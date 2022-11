Ardennes : un homme et sa fille sont morts percutés par un train

Une collision a eu lieu, lundi 14 novembre, un peu après 19 heures, à la gare de Donchery, dans les Ardennes. Un père de 47 ans et sa fille de 16 ans sont morts, renversés par un train. Au moment du choc, les deux personnes traversaient la voie sur le passage prévu à cet effet. Sur place, les pompiers ont pris en charge trois autres personnes choquées, dont la mère et le conducteur du train.

La SNCF a confié à France 3 Grand Est que tout fonctionnait en gare de Donchery et que l'enquête, confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Sedan, permettra d'en savoir plus sur les circonstances de l'accident. Avant le drame, six ou sept personnes ont réussi à traverser les voies sans problème. Le père de famille et sa fille ont été percutés par un train de marchandises, tandis qu'un dernier passager a pu éviter le train.

"La gare ne dispose pas de passage souterrain, il faut traverser les voies pour passer de l’autre côté du quai. C’est ce que tous les voyageurs ont fait ce lundi soir", a expliqué le maire de Donchery, Christian Welter, interrogé par L'Ardennais. La jeune fille descendait d'un TER, comme une dizaine d'autres passagers, et son père était venu la chercher.

