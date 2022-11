Var : une jeune fille en trottinette meurt percutée par un TGV

Alors que l'usage de free-floating fait polémique notamment dans la ville de Paris, où bon nombre de ces moyens de transport en libre-service est pointé du doigt comme manquant cruellement de sécurité, une jeune fille, avec une trottinette, qui se trouvait sur une voie ferrée est morte ce samedi après avoir été percutée par un TGV au niveau du Cannet-des-Maures, dans le Var.



Ce sont les pompiers qui ont été appelés sur les lieux et qui ont confirmé le décès de la jeune fille, dont on ignore encore l'âge précis. La circulation des trains sur cet axe situé entre Toulon et Nice, dans le sud de la France, a été interrompue dans les deux sens, a indiqué la SNCF.

"Pour une raison à déterminer, une jeune fille avec une trottinette a été percutée par un TGV (sens Toulon Nice) sur la voie ferrée", ont précisé les pompiers. "Elle est décédée sur le coup", a complété à l'Agence France Presse une porte-parole.

