publié le 18/12/2018 à 20:02

Plus de peur que de mal pour un conducteur de poids lourd. Mardi 18 décembre, aux environs de 6 heures du matin, sur la départementale 104 (dans la commune de Veyras), une route de montagne d'Ardèche, un camion a fini sa course à moitié suspendu au-dessus du vide, rapporte France 3 Auvergne. Le véhicule et son chauffeur ont glissé dans ce virage, connu comme étant l'un des plus périlleux du col de l'Escrinet, entre Privas et Aubenas.



La raison de cette sortie de route est inconnue mais elle pourrait être due à l'humidité voire au verglas de la route, qui est constamment située à l'ombre de la montagne. En équilibre sur le bord du parapet, entre la route et le ravin, le camion a vu sa cabine de conduite passer de l'autre côté du parapet. Par chance, le conducteur a pu s'extraire par la vitre de sa portière. Il est indemne.

La route a été bloquée pendant 5 heures, le temps de remettre le camion à l'endroit. Ce qui a été plus délicat que prévu). La circulation a repris vers 12h30.