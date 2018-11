et AFP

publié le 12/11/2018 à 17:23

Une enfant de 10 ans est morte dans l'incendie d'une maison dimanche soir en Ardèche, intoxiquée par la fumée, a appris l'AFP lundi 12 novembre auprès des pompiers, confirmant une information de France Bleu. Les secours sont intervenus vers 22 heures à Lamastre, dans le nord du département, et ont tenté longuement, en vain, de ranimer la fillette.



Son père âgé de 41 ans, grièvement brûlé au niveau de la tête et des bras, a été hospitalisé à Saint-Étienne (Loire) sans que ses jours soient en danger. Son fils de 8 ans et sa compagne de 43 ans, légèrement intoxiqués, ont été transportés à Valence (Drôme). Une enquête de gendarmerie doit préciser l'origine du sinistre, inconnue à ce stade, selon le parquet de Privas.

Selon France Bleu, la famille se trouvait au 1er étage de la maison quand elle a senti une odeur de brûlé. Le père, son fils et la compagne sont alors sortis de l'habitation mais pas la fillette, retrouvée inanimée par les pompiers au 2e étage.

Des circonstances encore floues

"On ne sait pas pourquoi elle n'est pas sortie, on s'interroge. Il semblerait que le père soit retourné à l'intérieur pour la chercher et qu'il ait été brûlé à ce moment-là", a déclaré à l'AFP le procureur Pierre-Yves Michau, soulignant que les circonstances exactes du drame restaient à établir après audition des victimes, choquées.