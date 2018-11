Robert Marchand, le "super-centenaire", fête ses 107 ans à vélo

publié le 26/11/2018 à 17:08

Sapeur-pompier, planteur de canne à sucre ou marchand de vin... À 107 ans, Robert Marchand a eu plusieurs vies. Depuis quelques années, il tente de battre des records sportifs incroyables. Il a par exemple établi le record de l'heure des plus de 100 ans et des plus de 105 ans, ou obtenu le titre de champion du monde de cyclisme sur route des plus de 105 ans.



Et ce lundi 26 novembre, le "super-centenaire" a soufflé sa 107e bougie avec une petite balade à vélo d'une quinzaine de kilomètres sur une voie verte en Ardèche. Pourtant officiellement en retraite sportive Robert Marchand n'a pas pu s'empêcher de remonter sur son deux-roues.

"Je ne croyais pas pouvoir faire ça, mais voilà, ça va", a-t-il dit avouant quand même avoir eu un peu froid sur le chemin entre Privas et Le Pouzin. "Depuis un an, ça devient dur, mais enfin, ça va quand même. Je m'entretiens, je ne veux pas faire des records, mais je m'entretiens tous les jours le matin", assure celui qui avait pris sa retraite sportive à 106 ans, après avoir établi un énième record.

"Il n'a jamais voulu s'arrêter, c'est un médecin qui pense que c'est trop dangereux pour lui mais je connais Robert, il est très sage, il ne va jamais au-delà de ses limites et surtout il s'entraîne tous les jours", confie son coach Gérard Mistler. Soignant son hygiène de vie ("du sport", "beaucoup de fruits et légumes", "pas trop de café", "pas de cigarettes", "très peu d'alcool"), il confiait début 2017 avoir seulement des soucis de tension, de rhumatismes et d'audition.

Arrivée triomphale de Robert Marchand au Pouzin après avoir roulé 20 kms sur les routes de l’#Ardèche pour fêter ses 107 printemps. Merci Monsieur ! pic.twitter.com/M4BWCrmPBm — Herve Saulignac (@hsaulignac) 26 novembre 2018