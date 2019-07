et AFP

Lundi vers 14h00, un policier âgé de 40 ans s'est suicidé avec son arme de service sur le parking du commissariat d'Annecy, a appris l'AFP de sources concordantes, a priori pas pour des raisons professionnelles. Il s'agit du 37e policier à se suicider depuis le début de l'année.

Il s'est tué dans sa propre voiture, juste avant de prendre son service à la Brigade anti-criminalité. La préfecture a mis en place une cellule de soutien médico-psychologique d'urgence, qui se double d'une cellule de soutien du ministère de l'Intérieur, a indiqué à l'AFP la procureure de la République d'Annecy, Véronique Denizot.

Ce soutien va concerner notamment huit collègues du policier, qui ont été le plus en contact avec les faits, ont indiqué les pompiers. L'enquête pour recherche des causes de la mort a été confiée à la Police Judiciaire (PJ) et à l'Inspection Générale de la Police nationale (IGPN), a déclaré Mme Denizot.