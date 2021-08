Les héros du jour sont policiers, et travaillent à Sète, dans l'Hérault. Appartenant à la Brigade anticriminalité de la ville, ils ont été alertés par des habitants d'un immeuble du centre de la commune.

Rapidement dépêchés sur place, les huit fonctionnaires de police sont parvenus avec sang-froid à stopper dans son élan une femme qui avait mis le feu à la résidence et menaçant de tout faire exploser. "Arrivés sur place, on constate que des gens sont au balcon et demandent de venir les chercher et là, on voit au sol un liquide assez épais, et une personne nous informe qu'une femme désorientée a jeté au sol des produits hautement inflammables", raconte au micro de RTL Francis Navarro.

L'équipe de Francis Navarro se rend également compte qu'un sac poubelle est en feu au premier étage de l'immeuble. "On commence à l'éteindre et là on entend des cris, des pleurs au niveau des appartements. La plupart des fonctionnaires progresse dans les étages en faisant du porte-à-porte. La fumée est tellement épaisse qu'on ne peut absolument rien voir, c'est affreux", confie le policier.

Les policiers intoxiqués

Au fur et à mesure, ils parviennent à mettre en sécurité l'ensemble des habitants de l'immeuble, dont un enfant de 20 mois et deux 11 et 12 ans. Ils ont ensuite cassé la porte de l'appartement où se trouvait la femme à l'origine des faits. "La personne déséquilibrée avait ouvert une bouteille de gaz et allumé les 4 feux. On a coupé le feu puis interpellé la personne", poursuit Francis Navarro, qui souligne que "la plupart" des policiers qui sont intervenus dans l'opération ont été intoxiqués par les fumées et sont allés se faire soigner à l'hôpital.

"Après coup, on a pris conscience que l'opération était dangereuse mais sur le coup, il fallait extraire impérativement ces gens qui n'avaient rien demandé. C'est une mission qui s'est bien déroulée, je pense qu'on a eu de la chance", confie le policier.

