L'INTÉGRALE - Amanda Knox : sexe, mensonges et coups de couteau

L'ENQUÊTE - Amanda Knox : sexe, mensonges et coups de couteau

Le 2 novembre 2017, deux agents de la police postale italienne, en charge des vols de portables et d'ordinateurs, se présente à une petite maison à Pérouse, en Italie. Ils ont deux téléphones retrouvés dans un jardin proche qui appartiennent à Meredith Kercher, une étudiante qui vit en colocation avec 3 autres personnes dans cette maison.

Les agents sont accueillis par Amanda Knox, l'une de ses colocataires, et son petit ami Raffaele Sollecito. Ils expliquent que Meredith ne répond pas à leurs appels et que la porte de sa chambre est fermée.

Les policiers arrivent trente minutes après et débloque la porte de la chambre. Ils découvrent le corps dénudé et ensanglanté de Meredith Karcher, 21 ans, une étudiante britannique du programme Erasmus à l'Université de Pérouse. Il y a beaucoup de sang dans la pièce, elle porte deux profondes blessures au cou. Au total, douze coups de couteau sont dénombrés ainsi que quarante coupures et entailles.

Nos invités

Philippe Corbé, journaliste, ancien correspondant RTL aux Etats-Unis. Chef du service politique à BFMTV.

Richard Heuzé, journaliste, à l'époque correspondant en Italie pour le Figaro.