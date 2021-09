Alsace : un enfant de 3 ans oublié dans un car scolaire

Il a passé deux heures seul et en larmes. Un garçonnet de trois ans a été oublié dans le bus qui le conduisait à l'école maternelle, vendredi 24 septembre à Wimmenau, dans le Bas-Rhin.

Comme tous les matins, le bus devait le transporter jusque dans la commune voisine, mais cette fois-ci l'enfant n'est pas descendu à son arrêt. Et les accompagnateurs l'ont oublié à l'arrivée. Personne ne s'en est rendu compte et le chauffeur l'a retrouvé en larmes deux heures plus tard au dépôt.

"Il dit qu'il était dans le bus tout seul, qu'il a pleuré et il a trois ans. Il est tout petit. Par nos recherches, on a appris qu'il s'était retrouvé au dépôt, à 20 kilomètres. Comment c'est possible qu'un enfant ait été oublié dans un bus ? Le matin quand ils doivent prendre le bus, il n'y a pas de comptage qui est fait. En tant que parent, est-ce qu'on va pouvoir à nouveau leur faire confiance pour ce transport scolaire ? On n'est pas du tout rassuré. On a la boule au ventre tous les matins en se disant est-ce que nos enfants sont bien en classe ?", témoigne la maman du garçon de trois au micro de RTL.