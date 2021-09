Parents : Accepter les choix de ses enfants

Le fils de Marie à 28 ans. Après un parcours scolaire et un début de carrière assez studieux, il a décidé de quitter son emploi pour créer son émission sur une plateforme vidéo sur internet. C'était il y a 2 ans et les choses n'ont pas vraiment évoluées depuis. Marie s'inquiète et pour lui et se demande ce qu'elle peut faire en tant que mère pour le raisonner.

Les dernières histoires de David ne se sont pas très bien terminées. Mais il constate surtout que qu'elles ont toutes un point commun. Il a l'impression d'être attiré par des femmes qui ont des soucis.

Marianne a divorcé il y a une petite vingtaine d'années. C'est à ce moment là qu'elle a senti un changement de comportement chez ses filles. Depuis 5 ans, son ainée ne donne plus aucune nouvelle. La seconde ne vient que très rarement pour que Marianne puisse voir sa petite-fille. Lorsqu'elle demande à sa fille la raison de cet éloignement, la question reste sans réponse.

La bipolarité de Patrice a été diagnostiqué lorsqu'il avait 21 ans. Stabilisé grâce à un traitement, il souhaite parler de sa vie et de sa façon de la vivre.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook