Pourquoi 39% des jeunes ont peur d'avoir des enfants ?

En Europe, les jeunes se mobilisent de plus en plus contre le réchauffement climatique.

Une étude d'ampleur sur l'éco-anxiété, publiée le mardi 14 septembre dans la revue scientifique The Lancet Planetary Health, révèle notamment que la moitié des jeunes entre 16 et 25 ans estiment que l'humanité est condamnée à cause du réchauffement climatique. Parmi les 10.000 jeunes interrogés à travers le monde, 39% hésitent aujourd'hui à avoir des enfants.

"Il y a véritablement une éco-anxiété, une anxiété environnementale d'un nouveau type qui se développe de plus en plus, depuis au moins cinq ou six ans", affirme Chloé Chaudet, auteure du livre J’ai décidé de ne pas être mère, invitée sur RTL. "Cela peut contribuer à une certaine crainte quant à l'avenir de notre société et donc influencer le désir de parentalité".

"L'ampleur des bouleversements environnementaux auxquels ont est confronté tous les jours contribue à fonder cette inquiétude", poursuit Chloé Chaudet. Selon elle, cette inquiétude s'inscrit dans "une forme d'inquiétude qui se généralise et que la crise du Covid n'a pas contribué à calmer".