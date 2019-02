publié le 21/02/2019 à 01:03

Il pensait dégoûter l'enfant des fessées. Un homme de 42 ans a écopé de quatre mois de prison ferme pour avoir violemment réprimandé son beau-fils de 6 ans. Selon le quotidien L'Alsace, qui rapporte les faits, tout serait parti d'un mot dans le carnet de scolarité du petit garçon.



Après lecture de l'écrit rapportant le mauvais comportement de l'écolier, le beau-père a entraîné le garçon dans une chambre de l'habitation d'Haguenau, dans le département du Bas-Rhin, pour lui administrer une correction physique, qu'il pensait appropriée.

La scène, filmée par sa grande-sœur de 13 ans, laisse entendre l'échange derrière une porte. Et celle-ci dépasse la simple brimade. Dans la vidéo diffusée à l'audience, on entend l'enfant s'excuser et pleurer avant de recevoir onze coups décrits comme "violents" par le quotidien local. La mère serait ensuite intervenue, priant son compagnon d'arrêter.

Des coups pour "lui faire passer l'envie" d'en recevoir

La punition aurait pu ne jamais sortir de l'intimité du foyer. C'était sans compter sur les retrouvailles du petit garçon et de son père le week-end suivant, soit quatre jours plus tard. Apercevant les marques rouges "de plusieurs centimètres" sur son fils, l'homme s'est aussitôt rendu à la gendarmerie pour déposer plainte.



Amené à s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Strasbourg, le quadragénaire accusé a reconnu y être allé "un peu fort". "J'avais envie de lui faire passer l'envie d'avoir des fessées, qu'il y ait un déclic en lui", a-t-il expliqué.

Un argument qui n'a pas convaincu la procureure de la république Lucie Delage, malgré la précision du beau-père, qui ajoute à sa justification, "il n’y a jamais eu de violence ni de maltraitance au sein de notre foyer.".

En réponse, la magistrate a pointé les "valeurs éducatives" du prévenu, qui reposeraient sur "l’humiliation, la crainte, la peur". Autant de démonstrations qui prouvent à l'enfant que "par la violence, on peut obtenir tout ce qu'on veut", a indiqué la procureure avant de requérir une peine de quatorze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis et mise à l'épreuve.



Me Adelaïde Schmeltz, l'avocate de l'Haguenovien a quant à elle insisté sur le rôle "difficile" du beau-père dans la famille recomposée, qui aurait du mal à se faire obéir du jeune garçon. Selon elle, l'homme était au pied du mur et aurait déjà essayé de nombreuses sanctions pour punir le fils de sa femme, dont le priver de télévision et de sa console de jeux-vidéo, sans succès.



Le tribunal strasbourgeois a finalement opté pour une peine exemplaire, condamnant le prévenu à huit mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis assortis d'une mise à l’épreuve de deux ans. Le beau-père a également l'interdiction d'entrer en contact avec le petit garçon jusqu'à nouvel ordre.