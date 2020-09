Alan Conway : l'incroyable histoire du faux Stanley Kubrick

publié le 17/09/2020 à 06:15

En ce mois de juillet 1992, le crooner et imitateur vedette de la télévision anglaise Joe Longthorne est comblé. Il compte un nouveau fan, et non des moindres, l'un des géants du cinéma : Stanley Kubrick. Le cinéaste de 2001, l'Odyssée de l'Espace, Orange Mécanique ou encore The Shining se fait pourtant rare et a la réputation de vivre reclus dans son manoir de Childwickbury dans le sud de l'Angleterre.

Contre toute attente, le metteur en scène a pourtant accepté une invitation à déjeuner avec Joe Longthorne, où le petit bonhomme d'une soixantaine d'année se montre affable. En réalité, celui qui se présente comme le légendaire cinéaste américain se nomme Alan Conway, dernier pseudonyme en date d'une longue série...



Dans ce deuxième épisode consacré aux "Imposteurs", Jean-Alphonse Richard nous emmène en Angleterre, sur les traces d'un banal agent immobilier qui durant des années à fait courir la police et bluffé le show-business. Un faux Stanley Kubrick qui avait fini par croire qu'il l'était vraiment.



Abonnez-vous à ce podcast Audio Now

>> Les Imposteurs, une série de cinq podcasts exceptionnels sur les maîtres absolus de la dissimulation et du mensonge. Pendant des mois, des années, ces hommes, ces femmes, ont réussi à tromper leurs familles, leurs amis, leurs collègues de travail, mystifié la société toute entière. Des doubles vies, fascinantes, dangereuses, toujours secrètes. Un podcast RTL Originals.