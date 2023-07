Le domicile de Hiromi Rollin, présentée comme la dame de compagnie d'Alain Delon et visée par deux plaintes pour harcèlement moral, a été perquisitionné mercredi 26 juillet dans la matinée à Suresnes (Hauts-de-Seine), a-t-on appris de source proche de l'enquête.

Hiromi Rollin est visée par deux plaintes déposées par les enfants de la star de cinéma. La perquisition est menée par des gendarmes de la section de recherches d'Orléans, avec le concours de la brigade de recherches de Montargis (Loiret).

Comme on vous l'annonçait le 5 juillet dernier, les enfants de l'acteur avaient déposé deux plaintes contre sa supposée dame de compagnie, qui aurait été employée par Alain Delon, pour "harcèlement moral" et "violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral". L'homme de 87 ans s'était joint à la plainte par déclaration écrite, et une enquête préliminaire avait été initiée par le parquet pour abus de faiblesse. Il aurait également demandé par écrit à Hiromi Rollin de partir de sa demeure de Douchy, dans le Loiret.

Les faits reprochés seraient récents, puisque Hiromi Rollin aurait isolé et manipulé l'acteur de ses proches depuis son AVC en 2019, à en croire l'avocat des plaignants. Elle aurait aussi frappé le chien de l'acteur qui a notamment joué dans "Le guépard" ou "Le samouraï". Les faits s'étaleraient sur un an et demi, selon le fils aîné de la star, Anthony Delon. Plus précisément, la femme qui partage la vie d'Alain Delon aurait contrôlé tous ses échanges téléphoniques ainsi que ses SMS. Le projectionniste de l'acteur, proche de ce dernier, a témoigné en ce sens il y a quelques jours.

La réponse de Hiromi Rollin

Hiromi Rollin a répondu judiciairement à cette plainte, en accusant à son tour des membres de la famille de l'acteur et des gardes du corps de "violences volontaires aggravées" et en contestant tous les faits qui lui sont reprochés. L'avocat de la plaignante, Me Yassine Bouzrou, qui n'est autre qu'un des avocats de la famille de Nahel, explique que sa cliente aurait noué une relation intime avec l'acteur depuis 1989, sur le tournage d'un film où elle était "assistante réalisatrice".



Ils vivraient en couple, sous le même toit depuis 2006, ce que n'auraient jamais accepté les enfants de l'acteur. Ces derniers chercheraient à accaparer l'héritage de leur père, selon l'avocat.

Un bras de fer judiciaire par lettres et médias interposés qui n'a pas fini de faire couler de l'encre...