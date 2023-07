Anthony Delon révèle qu'Hiromi Rollin était une employée de son père

Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, les trois enfants d'Alain Delon, ont porté plainte contre la dame de compagnie de leur père, Hiromi Rollin, notamment pour des faits de harcèlement moral. La justice a décidé de donner suite à cette première procédure en ouvrant une enquête préliminaire ce jeudi 6 juillet. De son côté, Hiromi Rollin, par la voix de son avocat Me Yassine Bouzrou, "conteste l'intégralité des faits qui lui sont reprochés".

Les enquêteurs vont désormais devoir se pencher sur le profil et les agissements présumés de cette sexagénaire. Salariée du domaine familial de Douchy, dans le Loiret, jusqu'à récemment, selon les informations apportées par l'aîné de l'acteur de 87 ans à BFMTV, elle est également accusée de détournement de correspondances, d'abus de faiblesse, mais aussi de violences volontaires et de séquestration.



"Elle a été son assistante, sa dame de compagnie, la régisseuse de Douchy. Elle a été, jusqu'à encore peu temps, salariée", énumère Anthony Delon chez nos confrères, précisant qu'elle l'aurait été pendant 4 ou 5 ans. Elle aurait commencé à s'occuper de l'acteur après son accident vasculaire cérébral en 2019, selon son fils.

"Elle connaissait bien le mécanisme ici à la campagne [...] et petit à petit, elle a pris cette place de dame de compagnie", souligne-t-il, précisant que la sexagénaire gravite donc dans l'entourage de son père depuis plusieurs années, en prenant une place grandissante. "Sinon on n'en serait pas là aujourd'hui, vous imaginez bien ce que ça veut dire", ajoute-t-il à ce propos. Deux proches de l'acteur, Jean-Pierre Lécluse et Henry-Jean Servat, on décrit à RTL un homme beaucoup plus difficile à joindre depuis l'apparition de celle qu'il a décrite comme sa "compagne" en 2021 dans une interview donnée à Paris Match.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info