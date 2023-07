Les infos de 18h - Alain Delon : son projectionniste et ami témoigne de son isolement sur RTL

Un homme devenu inaccessible. Ce jeudi 6 juillet, un nouveau témoignage sur RTL révèle l'isolement progressif d'Alain Delon ces dernières années. Ses enfants ont récemment porté plainte contre sa dame de compagnie. Une procédure à laquelle le comédien âgé de 87 ans s'est joint.

Courriers interceptés, messages et conversations contrôlés… Sa famille soupçonne un abus de faiblesse de la part de cette femme, qui vivait à ses côtés à Douchy, dans le Loiret. RTL s'est rendu sur place et a rencontré un homme qui le connaissait bien, et a vu les choses changer ces dernières années.

Il s'agit de Jean-Pierre Lécluse, le projectionniste privé de la star pendant 22 ans. Celui-ci n'hésitait pas à s'inviter à l'improviste dans la propriété de l'acteur. Un jour, Alain Delon est même venu à la porte le chercher à mobylette. Mais, depuis qu'il est avec Hiromi, plus rien.

Lorsqu'il se présente à l'interphone : "C'est elle qui me répond", explique le projectionniste. Cette dernière lui assure qu'il "n'est pas là". Mais Jean-Pierre Lécluse s'en doute : "Je sais très bien qu'il est là", ajoute-t-il.

Le 12 mai dernier, Jean-Pierre assistait à une projection du film Jours sauvages, à dix kilomètres de son domicile, à Châteaurenard. Il en a profité pour aborder Alain Delon, présent au bras d'Hiromi, se plaignant de ne plus avoir de contact : "Je suis venu plusieurs fois et on m'a refoulé, à chaque fois vous n'étiez pas là", lui a souligné le projectionniste.

Une "étonnante dame de compagnie"