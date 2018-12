Aisne : il évite un barrage de "gilets jaunes" et provoque la mort de sa compagne

et Thomas Prouteau

publié le 15/12/2018 à 12:46

Le drame s'est déroulé vendredi 14 décembre en soirée, sur les coups de 21 heures. Aux environs de Belleu, près de Soissons (Aisne), un automobiliste circule sur la route nationale 2 lorsqu'il tombe sur un barrage de "gilets jaunes" à un rond-point. Pour l'éviter, il décide de faire demi-tour et prend le contournement de Soissons, à contresens.



Quelques kilomètres plus tard, il croise une berline allemande avec laquelle la collision est inévitable, rapporte L'Union. Les véhicules se percutent violemment et à l'arrivée des secours, la compagne du conducteur, assise sur le siège passager, était sans vie. Elle avait 44 ans.

Selon les informations de RTL, l'homme avait un taux d’alcoolémie supérieur à la limité autorisée. Pendant deux heures, les secours et les services d'entretien de la route ont pris en charge les deux conducteurs et dégagé les épaves des véhicules.