publié le 15/12/2018 à 00:46

Quand une tournée de calendriers permet de sauver des vies. Ce pompier du centre de secours et d’incendie d'Arras (Pas-de-Calais) était au bon endroit au bon moment. Selon la Voix du Nord, venu faire sa tournée de vente de calendriers, il a probablement permis à toute une famille d'échapper à une intoxication au monoxyde de carbone.



Alors que le sapeur-pompier s'apprête à achever sa tournée de porte-à-porte, ce dimanche 9 décembre, à Anzin-Saint-Aubin, il sonne à une maison qui l'inquiète immédiatement. "Une dame enceinte m’ouvre, j’entre et je sens tout de suite une odeur de fioul et je vois comme un voile de fumée au plafond", explique-t-il à la Voix du Nord.

Odeurs de fioul et fumée, deux indices qui font tilt au pompier et le pousse à évacuer immédiatement toute la famille de l'habitation, un couple, dont la femme est enceinte, et leurs deux enfants en bas âge. Le pompier a rapidement pu constater que la cave, où se trouvait une chaudière au fioul, était envahie de fumée.

Le père avait 1% et les deux enfants 2% de monoxyde de carbone dans le sang

Les pompiers ont aussitôt alertés leurs collègues et plusieurs fourgons ont été envoyés sur place. L'intuition du pompier de 37 ans leur a probablement sauvé la vie de toute la famille puisqu'une concentration dangereuse de particules a été constatée à l’intérieur de la maison. Après analyse, on a appris que le père avait 1% et les deux enfants 2% de monoxyde de carbone dans le sang. Tous ont été transportés à l’hôpital.



Pour l'anecdote, le pompier a proposé au père de famille de lui offrir un de ses calendriers. Ce-dernier a refusé et a acheté le calendrier de son héros du jour au prix de 10 euros ! Ce n'est pas cher payé pour le prix de leur vie.