publié le 18/05/2019 à 12:21

En mars 2018, à Thiérache dans l'Aisne, un homme de 30 ans et son ex-compagne de 25 ans, ont décidé d'abandonner leurs deux fils de 4 et 6 ans sur le trottoir, sous la pluie et en pleurs parce qu'ils "ne voulaient plus d'eux", rapporte le journal local L'Union. Les deux parents ont été condamnés à huit mois de prison avec sursis.



Après avoir rompu, le couple se partageait la garde de ses deux petits garçons, mais ni la mère ni le père ne souhaitait s'en occuper. Alors que le père a déposé les deux enfants chez leur mère sans la prévenir, celle-ci lui a ramenés pendant son absence. Elle a alors laissé ses deux garçons seuls sur le trottoir, en pyjama, sous la pluie.

"La mère a autre chose à faire, elle travaille, son logement ne lui permet pas de les accueillir dans de bonnes conditions et elle ne veut pas s’encombrer avec eux", a raconté l’avocat des enfants, cité par le quotidien régional qui précise qu'"elle les a déchargés comme des encombrants que l’on met devant chez soi en attendant le ramassage".



Placés en famille d'accueil

Les deux garçons ont été placés en famille d'accueil. Leurs parents sont autorisés à leur rendre visite une heure par mois. La mère a été condamnée à huit mois de prison avec sursis pour soustraction à ses obligations parentales. Elle a également été condamnée à verser 2.000€ à chacun de ses fils pour préjudice moral.



Le père, en plus du même traitement, a été condamné pour violences après des coups de ceinture donnés à son aîné. Il devra verser 3.000€ à chacun de ses fils et suivre, à ses frais, un stage de responsabilité parentale.