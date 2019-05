Seine-Saint-Denis : un père écrase ses enfants en faisant marche arrière

publié le 12/05/2019 à 13:11

C'est un drame qui s'est déroulé vendredi 10 mai à Tremblay-en-France. Un père a tué sa fille et grièvement blessé son fils en effectuant une marche arrière en voiture. D'après la préfecture de police, il s'agit d'un accident.



Les faits ont eu lieu dans la soirée, vers 19 heures. Le père a effectué une manoeuvre pour garer sa voiture et fait marche arrière dans l'allée menant au garage du pavillon. C'est à ce moment là qu'il a percuté ses deux enfants, une fille âgée de 6 ans et un fils de 4 ans.

La fille est décédée sur place malgré l'arrivée rapide des secours. Le pronostic vital du garçon est engagé. Il a été transporté à l'hôpital Necker, à Paris. Le père et la mère, en état de choc, ont également été hospitalisés.

Comme le précise Le Parisien, selon les tests réalisés par la police, le père était alcoolisé au moment des faits, le taux d'alcool restant à définir. Le maire de Tremblay-en-France, François Asensi, se rendra lundi 13 mai dans l'école où sont scolarisés les deux enfants pour exprimer son soutien aux enseignants et aux élèves, rapporte France Bleu. Le rectorat précise par ailleurs au Parisien qu'une "prise en charge" sera mise en place lundi matin.