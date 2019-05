publié le 08/05/2019 à 13:26

Parce qu’un enfant ne parle pas des violences qu’il subit, c’est à nous de le faire. L'association Enfance et Partage a diffusé un clip vidéo choc d'une minute 40, pour dénoncer les violences faites aux enfants, rappelant qu'un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents.





Sur ces images très poignantes, réalisées par Safy Nebbou, à qui ont doit notamment les longs métrages L’autre Dumas ou Celle que vous croyez, on découvre le quotidien de Paul, un jeune garçon. De sa classe d'école à la boulangerie, on lui pose la question "ça va", à laquelle Paul répond "oui" machinalement.

Dans une tension de plus en plus pesante, le petit garçon rentre chez lui et retire son bonnet, laissant apparaître les stigmates de coups portés au front. Il referme la porte de chez lui et nous laisse sur le palier, et témoins auditifs du calvaire que lui inflige son père.

Enfance et Partage lutte depuis 40 ans pour protéger et défendre les enfants victimes de violences. L'association met à disposition un numéro vert, gratuit et anonyme : le 0800 05 12 34.