publié le 10/05/2019 à 20:14

Une femme âgée de 33 ans a été arrêtée le 3 mai dernier en Floride après que sa fille est arrivée plusieurs jours de suite à l'école vêtue de vêtements crasseux et d'un sac à dos rempli de "centaines" d'insectes, a annoncé le bureau du shérif du comté de Santa Rosa, comme le rapporte ABC News.



La fillette, scolarisée en classe de CE1, vivait avec quatre autres enfants âgés de 5 à 14 ans, dans une maison insalubre de Milton au nord-ouest de la Floride. Sur place, les autorités ont découvert un logement infesté de cafards. Sur le sol se trouvaient des matelas souillés, des matières fécales de chat, des sacs poubelles jonchant la maison et la cour et des fenêtres étaient brisées.

La maison, à peine meublée, était "extrêmement sale" et les autorités ont déclaré qu'il n'y avait pas de nourriture comestible à l'intérieur, selon le rapport de police obtenu par ABC News.

Les allégations de négligence ont été révélées le 18 avril lorsque la fillette a déclaré aux autorités qu'elle ne pouvait pas se souvenir de la dernière fois où elle avait pris une douche ou un bain. Les responsables de son école ont déclaré qu'ils lui avaient donné à plusieurs reprises des vêtements propres, mais qu'elle les gardait plusieurs jours de suite, même s'ils devenaient de plus en plus sales. Les enquêteurs ont déclaré que les vêtements de la jeune fille étaient tellement sales qu'il y avait des traces de matières fécales et d'urine.

La chambre parentale "anormalement" propre

Contrastant avec l'état de la maison, la chambre à coucher de Jessica Nicole Stevenson était "anormalement" propre, avec une télévision à écran plat et du linge de lit neuf, selon le rapport de police. Les officiers ont déclaré que son placard était rempli de vêtements propres, mais pas ceux des enfants.



Jessica Nicole Stevenson, 33 ans, a été inculpée de cinq chefs d'accusation de négligence envers un enfant sans grande blessure physique. Elle pourrait être condamnée à 25 ans de prison si elle est reconnue coupable des cinq chefs d’accusation, selon le bureau du procureur de la République. Elle doit comparaître devant le tribunal le 30 mai.