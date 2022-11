L'affaire Francis Montmaud : le tueur sans visage du Vieux Collège

Francis Montmaud, un homme paisible, est découvert assassiné au pied des escaliers du Vieux Collège, de Magnac-Laval, dans le nord de la Haute-Vienne. Le corps est retrouvé sur le ventre, la tête basculée en avant, baignant dans une grande flaque de sang. Le légiste a dénombré douze coups de couteau portés avec force. Le malheureux a essayé de se défendre, mais il n'a pas pu résister longtemps à cette attaque décrite par un enquêteur comme brutale, spontanée, très rapide.

Celui qui pourtant était apprécié de tous, craignait pour sa sécurité. L'enquête s'est portée sur les élèves de ce collège professionnel. Parmi eux, des cas réputés difficiles et parmi les sept pensionnaires suspectés, tous ont été mis hors de cause. Trois ans plus tard, la justice a prononcé un non-lieu, malgré le travail soutenu et colossal des gendarmes. Pas moins de 400 auditions et convocations de témoins ont été recensées, mais aucune expertise ADN n'est parvenue à donner la clé de l'énigme. La famille de Francis Montmaud a été sous le choc après la décision trop rapide à leurs yeux.

"Nous avons besoin de réponses pour apaiser notre souffrance et retrouver une vie normale. Nous sommes restés bloqués dans le temps. Nous avons été oubliés du pouvoir public et nous n'avons reçu aucune aide psychologique. Malgré les courriers, il n'y a pas de réponse. Nous n'avons pas d'avancements". ", explique Jacqueline Montmaud, l’une des sœurs de Francis Montmaud dans L'Heure du Crime.

En octobre 2020, le dossier Francis Montmaud est confié à la division cold case du pôle judiciaire de la gendarmerie, basé à Cergy-Pontoise. De nouveaux examens, des empreintes de pas et des découvertes à proximité du corps ont été annoncés. L'espoir de connaître un jour l'identité n'a pas quitté cette famille dans le deuil depuis plusieurs années.

"Nous sommes dans l'espoir d'avoir un avancement politique", confie Jacqueline Montmaud au micro de RTL. Elle poursuit : "Notre famille a fait appel aux personnes qui auraient d'importantes informations concernant l'assassinat de Francis et notre famille leur en serait infiniment reconnaissante".

Les invités de "L'Heure du crime"

- David Cloarec, rédacteur en chef de 909 productions qui produit Enquêtes Criminelles

- Jacqueline Montmaud, l’une des sœurs de Francis Montmaud.

- Sylvain Louineau, réalisateur de l'épisode d'Enquêtes Criminelles sur l'affaire





L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info