Nancy : il tue sa maîtresse de 82 coups de couteau, 18 ans de réclusion criminelle

et AFP

publié le 25/11/2020 à 21:01

Ce mardi 24 novembre, la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle a condamné à 18 ans de réclusion un homme pour le meurtre de sa maîtresse. Ce quadragénaire a tué la victime de 82 coups de couteau, parce qu'il se sentait harcelé par cette femme qui ne voulait pas voir finir leur relation.

L'avocat général Philippe Renzi avait demandé une peine qui ne soit pas inférieure à 20 ans de réclusion : les jurés se sont donc montrés plus cléments. Lors de l'audience, l'accusé avait reconnu le meurtre mais nié la préméditation. Pour une des parties civiles, Maître Alain Behr a reconnu que l'absence de préméditation était ressortie des débats de la cour d'assises.

Les faits ont eu lieu le 9 janvier 2018 à Laxou, dans la banlieue de Nancy. Le meurtrier et sa victime avait eu un rapport sexuel qui devait être le dernier. Toutefois, l'accusé avait envoyé à sa compagne un SMS dans lequel il lui disait à propos de sa maîtresse : "Mon amour je ne vois qu'une solution, je vais la planter, je finirai en taule tant pis". "Non ne fais pas ça", avait-elle répondu. "Je t'aime ne l'oublie jamais mais je ne pourrai plus jamais vivre en paix", avait-il conclu.

L'accusé a expliqué qu'il n'avait accepté cette relation sexuelle que parce qu'elle devait être la dernière et que sa maîtresse, âgée de 43 ans, avait promis de le laisser tranquille ensuite. Mais selon lui elle avait changé d'avis et menacé de s'en prendre à ses proches. C'était à ses yeux la parole de trop, qui l'avait fait craquer et commencer à donner des coups avec un couteau qu'il possédait.