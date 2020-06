publié le 03/06/2020 à 20:37

Plus de 20.000 personnes se sont rassemblées, mardi 2 juin, devant le tribunal de Paris pour demander "justice pour Adama". Adama Traoré est décédé le 19 juillet 2016 lors d'une interpellation policière.

"Aujourd'hui, quand on se bat pour George Floyd, on se bat pour Adama Traoré", a affirmé Assa Traoré, la grande sœur d'Adama et la fondatrice du collectif qui porte son nom. Une référence directe à George Floyd, cet Afro-Américain mort d'asphyxie sous le poids d'un policier blanc à Minneapolis.

Mais pour Me Rodolphe Bosselut, l'avocat de deux des trois gendarmes impliqués dans la mort d'Adama Traoré, Assa Traoré "instrumentalise" l'actualité américaine. "Chaque fois que le dossier d'instruction judiciaire donne tort à la famille Traoré, elle fait une surenchère médiatique pour essayer de mettre une pression sur l'institution judiciaire, assure-t-il. Là, la dernière trouvaille c'est de faire de l'affaire Traoré l'équivalent de l'affaire Floyd aux États-Unis."

Pour l'avocat, "ça n'a strictement rien à voir". "Entre une interpellation de quelqu'un sans plaquage ventral, contrairement à ce qui est indiqué, qui consiste à lui passer les menottes aux deux mains et la situation de George Floyd qui est resté 8 minutes 46 avec le genou de quelqu'un sur le cou, je crois qu'on ne peut pas considérer que c'est exactement la même chose."

Un point de vue qui vient contredire la dernière expertise indépendante, accablante pour les gendarmes, qui affirme que le plaquage au sol est à l'origine de la mort d'Adama Traoré.