Affaire Anne Perry : la meurtrière devenue auteure de polars "voulait se repentir", selon sa biographe

Le 10 avril 2023, Anne Perry est morte dans son lit, à 84 ans, à Los Angeles. Elle était l'une des plus prolifiques auteures de polars de ces 40 dernières années. La romancière, traduite dans presque toutes les langues, a vendu plus de 25 millions de livres dans le monde entier. Mais Anne Perry n'était pas celle qu'on croyait. Elle s'appelait en vérité Juliet Hulme. Et à l'adolescence, c'est sous ce nom qu'elle avait été condamnée pour un assassinat retentissant.

À l'époque, au milieu des années 50, la police de Nouvelle-Zélande découvre ce crime qui dépasse l'entendement. Une mère de famille tuée dans un parc à coups de pierre. Deux filles de 15 ans, inséparables, unies à la vie à la mort, arrêtées. Pauline Parker, la propre fille de la victime, et la blonde Juliet Hulme. C’est elle qui aurait inspiré ce terrifiant scénario et imaginé toute la mise en scène. Longtemps, Juliet Hulme, devenue Anne Perry, va cacher cette histoire sans parvenir à la rayer de sa mémoire.

Anne Perry va demeurer cachée sous son nouveau nom pendant des années. Elle vit entre la Californie et une communauté mormone en Écosse. Elle ne parle jamais de son enfance, laisse écrire qu'elle a toujours vécu en Angleterre. En 1994, un journaliste néo-zélandais retrouve sa trace, elle va alors revenir sur son passé. Si à l’époque elle avait aidé Pauline, c’était parce que sa meilleure amie était désespérée et parlait de suicide. "La prison est la meilleure chose qui pouvait m'arriver", indique alors Anne Perry, "j'ai depuis longtemps fait la paix avec ce qui s'est passé. J'ai admis que j'avais tort, répété que j'étais désolée puis je suis passée à autre chose".

Anne Perry a toujours voulu parler de ses livres, mais certainement pas de Juliet Hulme Marie Billon, journaliste

Dans les 50 années qui ont suivi le meurtre, les deux ne se sont jamais confiées sur le déroulement du crime. "Ni l'une ni l'autre ne voulait revenir sur ce qu'elles avaient fait, ce qu'elles avaient vécu quand elles étaient adolescentes. Elles voulaient passer à autre chose et même Anne Perry, qui était plus loquace, a toujours voulu parler de ses livres, mais certainement pas de Juliet Hulme", explique Marie Billon, correspondante pour RTL à Londres. "On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire à travers la bouche des deux protagonistes".

"Elle avait beaucoup de remords, elle voulait se repentir", assure la biographe d'Anne Perry. "C'est pour ça que tous ses livres évoquent la morale, le social, l'éthique, la religion. Elle voulait se faire pardonner par l'écriture. Anne Perry voulait devenir une bonne personne grâce à l'écriture".

Les invités de "L'Heure du Crime"

- Marie Billon, correspondante RTL à Londres

- Joanne Drayton, biographe d’Anne Perry. Auteure du livre The search for Anne Perry, publié aux éditions Harper Collins

