Affaire Pogba : Mathias publie une nouvelle vidéo contre son frère Paul

Le 29 décembre 2019, les frères Pogba donnent une conférence de presse après un match de football de gala entre All Star France et la Guinée.

Nouvel épisode dans l'affaire Pogba. Dans la soirée du mardi 30 août, Mathias Pogba, le frère aîné de Paul, a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il se dédouane des accusations d'extorsion et charge une nouvelle fois son frère.

La nouvelle vidéo est assortie d'une chaîne de messages dans lesquels il accuse son frère et ses soutiens d'avoir cherché à "traîner (s)on nom dans la boue". Toujours dans la même atmosphère de la première vidéo publiée quelques jours auparavant, Mathias Pogba se trouve devant un mur blanc en lisant sa nouvelle déclaration. Celui-ci commence par s'en prendre aux médias et aux personnes qui ont d'ores et déjà pris fait et cause pour son frère selon lui.

"Je remarque que beaucoup de gens et de médias ont déjà décidé que les dires de Paul seraient la vérité ultime, sans même besoin de vérifier puisque la star l'a dit", déclare Mathias.

Puis Mathias, réitère les accusations contre son frère Paul. "Il est celui qui a commencé à révéler des choses de lui-même de façon orientée et arrangé à sa sauce et depuis je ne fais que répondre", se défend-il. L'aîné accuse Paul d'avoir menti aux policiers lorsque celui-ci a déposé plainte pour tentative d'extorsion de fonds.

Mathias raconte avoir donc été "obligé de s'exprimer publiquement, sous peine de perdre sa vie ou sa liberté, du fait que son petit frère, le (veut) mort ou en prison". Pour finir, dans une série de messages publiés à la suite de la vidéo sur Twitter, Mathias demande ensuite aux internautes d'être patients, "le dévoilement des mensonges et ma version des faits arrivent", conclut-il.

